Trends an Volkshochschulen: Gesundheit und Digitalisierung

Magdeburg (dpa/sa) - An den Volkshochschulen im Land haben sich nach Sprachen die Gesundheitsangebote als zweitbeliebtestes Kursthema etabliert. "Die Teilnehmer wollen einer zunehmenden Belastung im Alltag so einen Ausgleich entgegensetzen", sagte der Geschäftsführer des Landesverbands der Volkshochschulen, Uwe Jahns, in Magdeburg. Darüber hinaus gebe es großes Interesse an der Digitalisierung. Menschen interessiere die Handhabung von Smartphone, Tablet oder Digitalkamera. Das Erlernen von Sprachen - von Chinesisch, über Business-Englisch bis hin zu Deutschkursen für Analphabeten - bilde weiter den größten Anteil der Kurse an den Volkshochschulen. 2017 hätten etwa 80 000 Teilnehmer Kurse besucht.