Keine Änderungen am Mathe-Abi in Sachsen-Anhalt

Magdeburg (dpa/sa) - Trotz Kritik an zu schweren Aufgaben hat das Mathe-Abitur in Sachsen-Anhalt Bestand. Die genutzten Aufgaben entsprächen den gemeinsamen Bildungsstandards der Länder, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Diese Standards seien wiederum Grundlage für die Lehrpläne in Sachsen-Anhalt. Das Ministerium ging in den vergangenen Wochen insgesamt 15 Hinweisen von Abiturienten nach, die sich über zu schwere Aufgaben beschwert hatten. Keiner der Hinweise habe sich bestätigt, sagte ein Ministeriumssprecher. Die Ergebnisse des Mathe-Abiturs sollen in rund vier Wochen vorliegen.

Anfang Mai hatten sich zunächst Zehntausende Schüler vorrangig aus Hamburg und Bayern über den Schwierigkeitsgrad des Mathe-Abis beschwert. Auch in anderen Bundesländern kam es daraufhin zu Beschwerden. Hamburg, Bremen sowie das Saarland kündigten inzwischen an, den Bewertungsschlüssel zu verändern - Schüler können dort deshalb mit besseren Noten im Mathe-Abi rechnen. Die Länder nutzen in mehreren Fächern, darunter Mathematik, einen gemeinsamen Pool an Aufgaben. Jedes Land entscheidet jedoch selbst, wie viele Aufgaben aus dem Pool es verwendet.