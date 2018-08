Ferienende: Schüler und Lehrer starten in neues Schuljahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Nach sechs Wochen Sommerferien beginnt für Schüler und Lehrer in Sachsen-Anhalt heute das neue Schuljahr. Nach Einschätzung des Bildungsministeriums wird die Zahl der Schüler im Vergleich zum vorigen Schuljahr wachsen: Es erwartet ein Plus von rund 2000 Mädchen und Jungen.

Ob es auch mehr Lehrer gibt, ist offen. Die Bildungsgewerkschaft rechnet damit, dass rund 100 Pädagogen weniger vor den Klassen stehen, weil nicht alle ausgeschriebenen Stellen besetzt werden können. Wie viel Personal tatsächlich gewonnen wurde, will Bildungsminister Marco (Tullner) am Donnerstag (ab 7.50 Uhr) beim Besuch eines Gymnasiums in Magdeburg bekanntgeben.

Wegen der anhaltenden Hitze könnte es vielerorts ein kurzer erster Schultag werden. Das Ministerium hat dafür mehr Freiheiten eingeräumt: So können Schulen - anders als sonst - schon vor elf Uhr die Temperaturen in den Gebäuden messen und dann über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. So wäre es möglich, den Unterricht zu verkürzen oder Klassen an andere Orte zu verlegen. Die Schule muss jedoch für alle Schüler eine Betreuung sicherstellen, die bei vorzeitigem Unterrichtsende nicht ohne weiteres nach Hause geschickt werden können.