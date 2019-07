Erste Gemeinschaftsschulen starten mit eigener Oberstufe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Zum kommenden Schuljahr starten die ersten Gemeinschaftsschulen in Sachsen-Anhalt mit einer eigenen Oberstufe. Es handelt sich um zwei Schulen in Wolmirstedt und Aschersleben, wie das Bildungsministerium auf Anfrage mitteilte. Drei weitere Schulen wollen in Zukunft eine eigene Oberstufe einrichten. Die übrigen 33 bestehenden öffentlichen Gemeinschaftsschulen setzen dagegen auf eine Kooperation mit einem Gymnasium oder einer anderen Schule. Die ersten Gemeinschaftsschulen starteten vor sechs Jahren. In ihnen lernen alle Schüler bis zur achten Klasse zusammen, erst danach trennen sich die Zweige je nach angestrebtem Schulabschluss.