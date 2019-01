Verbeamtung von Lehrern setzt freie Schulen unter Druck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Seit der Freistaat Lehrer mit dem Beamtenstatus und steigende Gehälter lockt, drohen freien Schulen die Pädagogen wegzulaufen. "Die Freien Träger kommen durch die Verbeamtung zunehmend unter Druck", sagte die Geschäftsführerin des Landesverbandes Sachsen-Thüringen des Verbandes Deutscher Privatschulen, Manja Bürger, in Leipzig. "Deren gute Bezahlung ist daher ein Muss." Um die gleichen Gehälter zu zahlen wie an öffentlichen Schule, seien die Zuschüsse des Landes jedoch zu niedrig. Laut der Landesvorsitzenden der Lehrergewerkschaft GEW, Ursula-Marlen Kruse, überlegen vor allem junge Lehrer an öffentliche Schulen zu wechseln.