Stange: Leipzig herausragender Standort der Lehrerausbildung

Leipzig (dpa/sn) - Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD) hat die Uni Leipzig als herausragenden Standort der Lehrerausbildung gewürdigt. Die Kapazitäten in den Lehramtsstudiengängen seien seit 2012 Schritt für Schritt ausgebaut worden. Dadurch sei die Universität Leipzig zur größten Ausbildungsstätte für Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen geworden. Leipzig habe mehr als 48 Millionen Euro zusätzlich für die Lehrerbildung erhalten, um die gestiegene Zahl der Lehramtsstudierenden von 4000 im Jahr 2012 auf aktuell über 5600 bewältigen zu können, sagte sie am Freitag zum 25. Jahrestag der Neugründung der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Leipzig.