Rund 100 000 Besucher bei Bildungsmesse Didacta

Köln (dpa/lnw) - Die Bildungsmesse Didacta in Köln ist am Samstag zu Ende gegangen. Insgesamt kamen rund 100 000 Besucher - im Vergleich zu 73 000 im Vorjahr, wie der Veranstalter mitteilte. 915 Unternehmen aus 53 Ländern hatten Bildungsangebote präsentiert. Viele Lehrer und Pädagogen hätten sich vor allem für den Einsatz von digitalen Lernmedien und den Umgang damit in Unterricht und Erziehung interessiert, hieß es. Die meisten Aussteller hatten auf diesem Gebiet spezielle Angebote.

Die Didacta habe mehr Ideen und Impulse als je zuvor geliefert. Mit 149 Ständen aus dem Ausland sei sie diesmal auch besonders international gewesen. Auf dem Kongress gab es rund 1400 Veranstaltungen und Vorträge für Fachbesucher und die Öffentlichkeit.

Die nächste Bildungsmesse ist vom 24. bis 28. März 2020 in Stuttgart.