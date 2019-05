Prien bisher ohne Hinweise auf Probleme bei Mathe-Abitur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Proteste gegen angeblich zu schwere Aufgaben beim Abitur in Mathematik haben auch Schleswig-Holstein erfasst. Seit Montag läuft im Norden wie bereits in mehreren anderen Ländern die Online-Petition für ein "Faires Mathe-Abi". Ihr hatten sich bis 15.00 Uhr 232 Unterstützer angeschlossen.

Unterdessen sprach auch Bildungsministerin Karin Prien am Montag in zwei Gymnasien das Thema an. "Hinweise auf Probleme mit dem Mathe-Abi gab es dabei nicht", sagte die CDU-Politikerin nach dem Besuch von Schulen in Glückstadt (Kreis Steinburg) und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Auch im Ministerium seien bis zu der Petition weder vor noch direkt nach der Arbeit Rückmeldungen oder gar Proteste von Schülern oder Lehrern eingegangen, die auf zu schwierige oder zu umfangreiche Prüfungsaufgaben hingewiesen hätten.

Das Ministerium nehme die Meldungen aus anderen Bundesländern und die Petition dennoch natürlich ernst, sagte Prien. Die Mathematikarbeit war am vergangenen Freitag geschrieben worden. "Und jetzt müssen wir uns sehr genau anschauen, welche Aufgaben in der Kritik stehen und ob Schleswig-Holstein von den Hinweisen überwiegend aus anderen Bundesländern in gleicher Weise betroffen ist", sagte Prien. "Das machen wir selbstverständlich."

Auch in Ländern wie Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bayern Bremen und Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt hatten sich Schüler mit Online-Petitionen an ihre Kultusministerien und Schulbehörden gewandt.