Gut die Hälfte der Schulen im Norden hat schnelles Internet

Kiel (dpa/lno) - Gut die Hälfte der Schulen in Schleswig-Holstein kann derzeit das schnelle Internet nutzen. Dies hätten jüngste Erhebungen ergeben, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Freitag in Kiel. Am Rande eines großen Fachkongresses mit 3000 Lehrern bekräftigte Prien das Ziel, bis Ende 2020 allen Schulen Zugang zum schnellen Internet zu verschaffen. Die digitale Infrastruktur bereitzustellen sei wichtig, aber nicht alles. Ebenso bedeutsam seien die Aus- und Fortbildung der Lehrer. Außerdem müssten Lehrer und Schüler in die Lage versetzt werden, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die verschiedensten Lebensbereiche kritisch zu hinterfragen.