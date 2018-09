Bouffier: Rechtsstaatsklassen für Zuwanderer an Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hochheim (dpa/lhe) - Das speziell für Flüchtlinge entwickelte Unterrichtsprogramm "Fit für den Rechtsstaat" wird in Hessen ausgeweitet. Künftig soll es die Kurse auch für Intensivklassen an den Schulen geben. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will das Programm für Zuwanderer und Flüchtlinge heute in einer Schule in Hochheim am Main genauer vorstellen. Bereits seit Herbst 2015 vermitteln Richter, Staatsanwälte und Rechtspfleger in dem Unterricht die Werte des Grundgesetzes. Die Kurse wurden bislang nur in Erstaufnahmeeinrichtungen, Kommunen und Gerichten angeboten.

Die Teilnahme an dem vierstündigen Unterricht ist freiwillig. Dabei geht es beispielsweise um die Rollen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Das reich bebilderte Unterrichtsmaterial in mehreren Sprachen erklärt auch Themen wie die Gleichberechtigung von Mann und Frau.