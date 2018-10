Bildung - Hildesheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hildesheim (dpa/lni) - Ein Jahr nach dem Start eines Rechtspsychologie-Schwerpunkt an der Universität Hildesheim bereiten sich in dem Programm bereits 90 Master-Studenten auf die Arbeit in der Justiz vor. "Wir merken schon, dass das gut angenommen wird", sagte Klaus-Peter Dahle, Professor für Rechtspsychologie an der Universität Hildesheim, der Deutschen Presse-Agentur. Der Schwerpunkt ist eine Variante des Psychologie-Masters.

Absolventen sollen später zum Beispiel mit Strafgefangenen arbeiten und sie auf ein Leben nach dem Gefängnis vorbereiten. Sie könnten auch Empfehlungen für eine Verkürzung der Haftzeit vorschlagen. Die ersten Studenten sollen im kommenden Jahr ihren Abschluss machen.

Das Justizministerium und das Sozialministerium unterstützen Studierende mit jeweils zwei Stipendien pro Jahr. "Für eine Beurteilung eines solchen Studienschwerpunktes ist es noch zu früh, wir brauchen da einen längeren Atem", sagte ein Sprecher des niedersächsischen Justizministeriums.