Bildung - Hannover

Hannover (dpa/lni) - Es fängt mit Beleidigungen an und kann Kinder bis in den Suizid treiben: Um Lehrer im Kampf gegen Mobbing zu unterstützen, hat Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ein neues Programm gestartet. Seit diesem Schuljahr sind bundesweit über 200 speziell ausgebildete Sozialarbeiter an Schulen mit Problemen im Einsatz. "Sie werden vorbeugend wirken, aber manchmal werden sie auch Feuerwehr sein", sagte Giffey am Freitag in Hannover. Es gehe darum, Schülerinnen und Schüler vor Radikalisierung und Fremdenfeindlichkeit zu schützen. Das Projekt, für das in diesem Jahr 20 Millionen Euro bereitstehen, ist Teil des nationalen Präventionsprogramms gegen islamistischen Extremismus. Es wird wissenschaftlich begleitet.

Mobbing ist ein wachsendes Problem an Schulen. Nach einer Umfrage des Bündnisses gegen Cybermobbing klagt bundesweit jeder vierte Schüler über klassische Mobbing-Attacken, 13 Prozent beschreiben gezieltes Mobbing über digitale Medien. "Bei uns in der Schule ist das Respekt-Niveau sehr niedrig", sagte der 15-jährige Sky aus Duisburg-Marxloh bei einer Podiumsdiskussion mit der Ministerin. Konflikte endeten meist in Schlägereien, der Schwächere werde verprügelt.