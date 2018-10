Proteste gegen schlechte Bezahlung in Erwachsenenbildung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Für eine bessere Bezahlung in der Weiter- und Erwachsenenbildung protestieren heute Lehrkräfte etwa von privaten Sprachschulen oder Volkshochschulen in Hannover. Die Kundgebung des Aktionsbündnisses "Deutsch als Fremdsprache" wird von der Bildungsgewerkschaft GEW unterstützt. Sie steht unter dem Motto: "Wir sind keine Lehrer*innen zweiter Klasse!" Nach Angaben der Organisatoren befinden sich die Honorare und Gehälter der Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung auf dem Niveau der 1990er Jahre und damit weit unter dem durchschnittlichen Nettoverdienst in Deutschland. Sie verlangen mehr Unterstützung von Land und Kommunen.

Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung wurden in Niedersachsen nach Angaben des Wissenschaftsministeriums 2017 mit rund 45 Millionen Euro gefördert. Viele bieten auch Sprachkurse für Flüchtlinge an. Ein Expertengremium hatte eine Erhöhung der jährlichen Finanzhilfe um acht Prozent empfohlen. Im Haushaltsaufstellungsverfahren habe sich das Wissenschaftsministerium aktiv für die Stärkung der Erwachsenenbildung eingesetzt, erklärte eine Ministeriumssprecherin. Die geforderte Erhöhung der Grundförderung habe jedoch keinen Eingang in den Vorschlag der Landesregierung gefunden.