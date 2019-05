Niedersachsens Schüler: Online-Petition wegen Mathe-Aufgaben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Mit einer Online-Petition wollen Schüler in Niedersachsen auf angeblich zu schwierige Abiturprüfungen im Fach Mathematik aufmerksam machen. "Wegen den nicht erfüllbaren und zu hoch angesetzten Anforderungen der Mathe Abitur Klausur fordern wir eine sofortige Stellungnahme und eine gerechte Lösung", heißt es in der Beschwerde an das Niedersächsische Kultusministerium. Bis Sonntagnachmittag hatten mehr als 9200 Menschen die Petition unterstützt.

Im Vergleich zu den Aufgaben der vergangenen Abiturjahrgänge seien die Anforderungen in diesem Jahr "in Anbetracht unseres Lernniveaus und Lernstoffes nicht angemessen" gewesen, kritisieren die Initiatoren. So sei eine hohe Anzahl an Aufgaben gestellt worden, die nicht schülergerecht konzipiert gewesen sein sollen. "Wir werden uns die Petition anschauen und dann die Aufgaben fachlich prüfen lassen", sagte ein Sprecher des Kultusministeriums am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Schüler in anderen Bundesländern wehrten sich gegen das scheinbar unlösbare Mathe-Abitur. So heißt es in einer an das bayerische Kultusministerium gerichteten Online-Petition: "Wir Abiturienten bitten darum, den Notenschlüssel des Mathematik Abiturs in Bayern 2019 zu senken und dem Schwierigkeitsgrad anzupassen." Begründet wird dies mit Aufgabenstellungen, die vorher kaum einer gesehen habe, dies betreffe vor allem Geometrie und Stochastik. Bis zum Sonntagnachmittag hatten fast 50 000 Menschen unterzeichnet.

In einer Online-Petition Hamburger Schüler, die sich an die Behörde für Schule und Berufsbildung richtet, heißt es, die Anforderungen der Mathematik-Abiturprüfung seien nicht erfüllbar gewesen. Bis zum Sonntagnachmittag hatten etwa 1800 Menschen die Initiative auf der Plattform OpenPetition unterstützt. Der Sprecher der Schulbehörde, Peter Albrecht, sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Abiturprüfung sei erst Freitag gewesen. Die Behörde habe noch keine Rückmeldung bekommen.