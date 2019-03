Ministerium verkündet bessere Versorgung an Berufsschulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Berufsschulen hat sich nach Angaben des Kultusministeriums in diesem Schuljahr etwas verbessert. Sie liege mittlerweile bei 90,7 Prozent, teilte das Ministerium am Montag in Hannover mit. Kultusminister Grant Hendrik Tonne nannte die Verbesserung um 1,3 Prozentpunkte "positiv, aber noch nicht zufriedenstellend". "Wir wollen die Unterrichtsversorgung perspektivisch weiter verbessern und werden dafür auch im kommenden Haushaltsjahr mehr Stellen und Mittel beantragen", erklärte der SPD-Politiker.

Bei den allgemeinbildenden Schulen liegt die Unterrichtsversorgung im laufenden Schuljahr 2018/2019 bei 99,4 Prozent. Der Wert gibt an, zu welchem Prozentsatz der vorgesehene Unterricht abgedeckt werden kann. Laut Tonne lässt sich die Quote der Unterrichtsversorgung an den beiden Schultypen wegen der unterschiedlichen Klassengrößen nur schwer miteinander vergleichen.