Mehr als 1100 neue Lehrer starten im zweiten Schulhalbjahr

Hannover (dpa/lni) - Zum Start des zweiten Schulhalbjahres am 1. Februar hat Niedersachsen bislang 1108 von 1250 ausgeschriebenen neuen Lehrerstellen besetzen können. "Das ist ein ordentlicher Wert - und von Tag zu Tag entwickelt es sich noch weiter", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) in Hannover. Insgesamt 700 Lehrkräfte würden zum zweiten Schulhalbjahr pensioniert - die Zahl der Neueinstellungen liege wesentlich höher. Diesmal seien rund 90 Stellen an Quereinsteiger vergeben worden. Zu Beginn des laufenden Schuljahres im August hatte das Land 2000 neue Lehrerstellen ausgeschrieben. Davon konnten 1932 besetzt werden, darunter 247 mit Quereinsteigern.