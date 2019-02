Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Im Zuge des Digitalpakts Schule hat der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL/VDR) Fortbildungen für Pädagogen sowie eine ausreichende Ausstattung mit IT-Fachkräften angemahnt. Es dürften nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, sagte Landeschef Torsten Neumann am Donnerstag. Dringend notwendig sei eine dauerhafte Stütze bei der Unterhaltung der Hard- und Software etwa durch Systemadministratoren an den Schulen direkt. Lehrkräfte könnten weder das Know-how noch die Zeit für Wartungs- und Reparaturarbeiten aufbringen. Nach Verbandsangaben werden seit Mitte der 1980er Jahre kontinuierlich neue Technologien an den niedersächsischen Schulen eingesetzt, allerdings habe es unter anderem an Fortbildungen gemangelt.

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hatte sich am Mittwoch auf Formulierungen für eine Grundgesetzänderung für den Digitalpakt Schule geeinigt. Die Schulen in ganz Deutschland sollen nun fünf Milliarden Euro für Investitionen in die digitale Ausstattung und unmittelbar damit verbundene Aufgaben erhalten. Nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird knapp eine halbe Milliarde Euro davon nach Niedersachsen fließen.