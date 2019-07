Abitur-Notendurchschnitt in Niedersachsen minimal verbessert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die niedersächsischen Abiturienten haben in diesem Jahr einen Notenschnitt von 2,56 erreicht - das ist minimal besser als im Vorjahr. 2018 lag die Durchschnittsnote bei 2,57. Wie das Kultusministerium am Freitag in Hannover mitteilte, bestanden 32 065 junge Frauen und Männer die Abiturprüfung. Nach erster Auswertung erreichten 369 Prüflinge die Note 1,0 - das waren 61 mehr als im vergangenen Jahr. Etwa 5,4 Prozent schafften das Abitur nicht, damit sank die Durchfallquote (2018: 5,5). Kultusminister Grant Hendrik Tonne gratulierte allen Abiturienten. "Auf diesen Erfolg können sie zu Recht stolz sein, denn sie haben dafür hart gearbeitet und intensiv für die Prüfungen gelernt", sagte der SPD-Politiker.

An den niedersächsischen Gymnasien und Kooperativen Gesamtschulen war 2019 der letzte Abijahrgang nach zwölf Schuljahren. Im kommenden Jahr gibt es aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 keine regulären Abiturprüfungen. Im Jahr 2021 machen die ersten Schüler das Abi wieder nach neun Jahren.

Im Bundesländervergleich der Durchschnittsnoten lag Niedersachsen in den vergangenen Jahren oft hinten, wie aus Statistiken der Kultusministerkonferenz hervorgeht. In Sachsen-Anhalt etwa erreichten die Abiturienten nach Angaben des Bildungsministeriums in Magdeburg 2019 einen Notenschnitt von 2,3. Einen Vergleich für alle Länder für dieses Jahr gibt es noch nicht.