Schulsenator stellt Pläne zur Digitalpakt-Umsetzung vor

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) stellt heute im Rathaus seine Pläne zur Umsetzung des Digitalpaktes an Schulen vor. Die Hansestadt erhält nach Behördenangaben 128 Millionen Euro der insgesamt fünf Milliarden Bundesgelder, die die digitale Ausstattung an Schulen verbessern sollen - etwa mit WLAN im Klassenzimmer, Notebooks oder interaktiven Tafeln. Nach dem Bundestag hatte am Freitag auch der Bundesrat einer dafür nötigen Änderung des Grundgesetzes zugestimmt und damit den Weg für den sogenannten Digitalpakt Schule freigemacht. Der Bund kann damit den Ländern die geplanten Milliarden zahlen, obwohl er für Schulen nicht zuständig ist.