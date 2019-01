Schulsenator stellt Modellprojekt zur Sprachförderung vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Angesichts der Aufnahme zahlreicher Schüler mit Flucht- oder Migrationshintergrund müssen sich Hamburgs Schulen mehr um die sprachliche Integration der Zuwanderer kümmern. Ende vergangenen Jahres besuchten mehr als 3000 Kinder und Jugendliche sogenannte Basis- und internationale Vorbereitungsklassen. Tausende andere sind nach Angaben der Schulbehörde bereits in reguläre Klassen gewechselt. Sprachliche Förderung brauchen häufig auch Kinder, die schon länger in Hamburg leben. Rund 50 Prozent der Grundschüler haben einen Migrationshintergrund. Schulsenator Ties Rabe (SPD) will heute ein neues Modellprojekt zur Sprachförderung und Verbesserung des Unterrichts vorstellen.