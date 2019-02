Jubiläum der Uni Hamburg: Sonderbriefmarke erscheint Freitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zum 100-jährigen Jubiläum der Universität Hamburg erscheint am Freitag eine Sonderbriefmarke. Sie zeigt das Hauptgebäude der Universität am Dammtor und kostet 2,60 Euro, teilte die Universität am Donnerstag mit. Erhältlich sei die Sonderbriefmarke in Filialen der Deutschen Post. Sie werde am 28. März im Rahmen des Senatsempfangs durch den Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums, Wolfgang Schmidt, präsentiert. Am 19. März 1919 hatte die Hamburgische Bürgerschaft in ihrer ersten Sitzung die Gründung der Universität beschlossen. Nach eigenen Angaben war sie damit die erste demokratisch gegründete Universität in Deutschland. Universitätspräsident Prof. Dieter Lenzen sagte: "Eine Sonderbriefmarke unterstreicht nicht nur die nationale Bedeutung der Universität Hamburg, sondern auch ihre historische Bedeutung."