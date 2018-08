Rund 9500 Studenten legen Prüfung an Hochschulen ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Rund 9500 Studenten haben im vergangenen Jahr Abschlussprüfungen an Hochschulen in Sachsen-Anhalt abgelegt. Das war ein Rückgang von rund 2,4 Prozent im Vergleich zu 2016, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Demnach machten rund 4589 Studenten einen Bachelor-Abschluss, knapp 3 Prozent weniger als 2016. 3171 Studenten absolvierten einen Masterabschluss - 0,7 Prozent weniger als 2016. Die Zahl der Promotionen lag bei 586 (2016: 596).

Bundesweit zeichnete sich mit einem Anteil von 40 Prozent ein Schwerpunkt in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ab. Insgesamt legten in Deutschland im vergangenen Jahr rund 502 000 Studenten ihre Abschlussprüfung an einer Hochschule ab. Das war ein Anstieg um zwei Prozent im Vergleich zu 2016. Rund 252 300 Absolventen erwarben einen Bachelor-Abschluss. Die Zahl der Masterabschlüsse lag bei 136 500, während 28 400 Menschen eine Promotion abschlossen.