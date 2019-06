Mehr Schüler, weniger Lehrer: Statistikamt gibt Ausblick

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Im aktuellen Schuljahr sind knapp 196 000 Schüler und Schülerinnen an einer allgemeinbildenden Schule im Land gemeldet. Das seien rund 11 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren, sagte der Präsident des Statistischen Landesamts, Michael Reichelt, am Mittwoch in Halle. Ein Grund für den Anstieg sei die stabilere Geburtenrate.

Die Zahl der Lehrkräfte sei hingegen radikal eingebrochen: Wie aus den aktuellen Daten hervorgeht, gab es im vergangenen Schuljahr rund 15 400 Lehrer und Lehrerinnen im Land. Davon waren knapp zwei Drittel älter als 50 Jahre. Viele von ihnen gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand. Zehn Jahre zuvor gab es fast 22 Prozent mehr Lehrer und Lehrerinnen in Sachsen-Anhalt.