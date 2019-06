Amt gibt Einblick in Statistik zu Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zu den Veränderungen der Schulen in Sachsen-Anhalt will das Statistische Landesamt in Halle heute Zahlen vorlegen. Aus den aktuellen Übersichten soll laut Ankündigung etwa hervorgehen, wie viele Schulen es noch vor zehn Jahren gab und wie viele es heute sind. Das teilte die Behörde in Halle mit. Zudem könne aus den Zahlen abgeleitet werden, wie sich der Wechsel von der Grundschule auf eine weiterführende Schule für die Schüler und Schülerinnen in den vergangenen Jahren gestaltet habe.