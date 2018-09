Weiterbildungsquote in MV unter Bundesschnitt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Gütersloh (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommern hat bei der Weiterbildung seiner Beschäftigten noch Reserven. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Weiterbildungsatlas 2018 hervorgeht, nimmt im Nordosten jeder neunte Einwohner über 25 Jahren mindestens einmal jährlich an einer allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung teil. Die aus Daten des Jahrs 2015 ermittelte Quote von 11,1 Prozent lag zwar leicht höher als in den Jahren zuvor, blieb aber weiter unter dem Bundesdurchschnitt, der mit 12,2 Prozent angegeben wurde. Die größte Beteiligung an Weiterbildungen für Beruf oder auch Freizeit verzeichnete Baden-Württemberg mit 15,3, die geringste das Saarland mit 7,8 Prozent. Für den Weiterbildungsatlas hatte das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung Daten des sogenannten Mikrozensus ausgewertet, einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung durch die Statistikämter.