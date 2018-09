Niedersachsen bilden sich unterdurchschnittlich weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Gütersloh (dpa) - Niedersachsen hat bei Weiterbildungen seiner Beschäftigten noch viel Luft nach oben. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten "Weiterbildungsatlas 2018" hervorgeht, nimmt zwischen Harz und Nordseeküste gerade mal jeder neunte Einwohner im Alter von über 25 Jahren mindestens einmal jährlich an einer allgemeinen oder beruflichen Weiterbildung teil. Die aus Daten des Jahrs 2015 vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung ermittelte Quote von 11,4 Prozent blieb damit gegenüber den Jahren zuvor zwar auf stabilem Niveau, allerdings weiter unter dem Bundesdurchschnitt von 12,2 Prozent.

Bei der Auswertung auf Datenbasis des aktuellsten Mikrozensus von 2015 zeigten sich erhebliche regionale Unterschiede. Es gab eine Spannbreite von 7,8 Prozent Weiterbildungsquote für das Schlusslicht Saarland bis 15,3 Prozent für den Spitzenreiter Baden-Württemberg.