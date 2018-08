Hamburg bei Krippen-Betreuungsschlüssel Schlusslicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gütersloh/Hamburg (dpa/lno) - Trotz Verbesserungen bei der Kinderbetreuung trägt Hamburg bei der personellen Ausstattung der Krippen im westdeutschen Vergleich weiter die rote Laterne. Zwar verbesserte sich der Betreuungsschlüssel bei den unter Dreijährigen seit März 2012 bis März 2017 von 5,7 Kinder pro Fachkraft leicht auf 5,2, wie aus dem am Dienstag in Gütersloh vorgelegten Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung zur frühkindlichen Bildung hervorgeht. Allerdings ist das noch immer der schlechteste Wert in den Westländern. In den Hamburger Kitas sank die Zahl der pro Fachkraft betreuten Kinder im genannten Zeitraum von 9,4 auf 8,4.