Direktorenvereinigung will neues Schulfach Informatik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Informatik soll nach dem Willen der niedersächsischen Direktorenvereinigung (NDV) als neues Schulfach eingeführt werden. "Wir brauchen allgemeinbildende Informatik als Pflichtfach", sagte NDV-Vorsitzender Wolfgang Schimpf der Deutschen Presse-Agentur. "In Zeiten der digitalen Transformation müssen die Schulen allen Kindern ein Basis-Informatikwissen bereit stellen." Dafür sei ein eigenes Fach sinnvoll. In der NDV sind die Leitungen von 185 der 224 niedersächsischen Gymnasien organisiert. Der NDV trifft sich in dieser Woche zur Jahreshauptversammlung in Goslar.