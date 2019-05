Streit um Gymnasiumsplatz kommt nochmals vor den VGH

23. Mai 2019 13:41 Bildung - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Streitfall zur Verteilung von Kindern auf weiterführende Schulen hat eine Frankfurter Anwaltskanzlei einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht erzielt. Hintergrund ist der Fall einer Schülerin, die einen angestrebten Platz in einem Gymnasium mit Französisch-Schwerpunkt nicht erhalten hat. Nun muss sich der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel nochmals damit beschäftigen (Aktenzeichen 1 BvR 2721/16). Die Anwaltskanzlei erwartet eine Auswirkung weit über Frankfurt hinaus. Zuvor hatte die "Frankfurter Neue Presse" (Donnerstag) berichtet.

Anwältin Mirjam Rose kritisierte das vor drei Jahren geänderte Verfahren des Frankfurter Schulamts, die Entscheidungen über die Vergabe der Schulplätze den Eltern gleichzeitig mitzuteilen - und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem es nicht mehr möglich sei, gegen diese Entscheidungen vorzugehen. Dies sei verfassungswidrig. "Ich gehe davon aus, dass sich einiges ändern wird, sonst werden wir noch mal vor dem Bundesverfassungsgericht sein", sagte Rose.

Das Kultusministerium erklärte, die Entscheidung werde juristisch geprüft. Zur Auswirkung äußerte sich ein Sprecher zurückhaltend. Entschieden worden sei, dass der VGH mit seinem Beschluss vom 29. September 2016 zum konkreten Fall nicht ausreichend auf die Argumente der Schülerin eingegangen sei. Das Vergabeverfahren sei bisher nicht von einem Fachgericht auf Mängel geprüft worden.

Nächste Woche werden die Bescheide für das kommende Schuljahr verschickt, sagte der Ministeriumssprecher. Darauf habe die Entscheidung des Bundesverfassungsgericht keine Auswirkung.