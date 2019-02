Nachfrage nach Uni-Kursen für ältere Studierende steigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wissbegier unter Senioren in Hessen ist groß. Rund 3700 Studierende sind im laufenden Wintersemester allein an der "Universität des dritten Lebensalters" (U3L) in Frankfurt angemeldet, mehr als je zuvor, wie eine Sprecherin mitteilte. Das Angebot an der Goethe-Universität richtet sich an ältere Erwachsene, die sich weiterbilden und mit wissenschaftlichen Fragen beschäftigen wollen. Sie wählen aus Seminaren und Vorlesungen aus, die extra für die U3L gehalten werden. Auf einen Studienabschluss arbeiten sie nicht hin.

Auch die Zahl der Gasthörer an den hessischen Hochschulen ab 60 Jahren ist zuletzt gestiegen, von 468 auf 503, wie das Statistische Landesamt erklärte. Gasthörer besuchen reguläre Kurse, die Studierenden der Frankfurter U3L werden deshalb hier nicht mitgezählt.

Gasthörer können auch ohne Abitur einzelne Kurse oder Lehrveranstaltungen an den Hochschulen besuchen, jedoch keine Prüfungen ablegen. Ihre Zahl hat in den vergangenen Jahren geschwankt - warum, ist nicht bekannt. Peter Bonk vom Statistischen Landesamt verweist auf die steigenden Zahlen von Studienanfängern, mit denen die Gasthörer konkurrierten.

Unter den regulären Studenten bilden Ältere dagegen die Ausnahme: Nur 627 der rund 262 000 Studierenden in Hessen sind 60 Jahre oder älter. Das sind 0,24 Prozent. Daneben bilden sich Senioren auch anderswo in Hessen fort, beispielsweise an Volkshochschulen.