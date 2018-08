Grundschulen: Mehr als 400 vorzeitige Einschulungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken/Berlin (dpa/lrs) - Im Saarland wurden im Schuljahr 2017/2018 gut 400 Kinder vorzeitig eingeschult. Diese waren zwar noch nicht schulpflichtig, wurden aber bereits als schulreif eingestuft, wie eine Sprecherin des Statistischen Amts in Saarbrücken am Freitag sagte. Das genaue Alter der vorzeitig eingeschulten Kinder wird dabei nicht erfasst. Stichtag für die Einschulung im Saarland ist der 30.6.

Der Anteil vorzeitiger Einschulungen entspricht im Saarland einem Anteil von 5,2 Prozent. 2009 waren es noch 7,7 Prozent gewesen.

Auch in anderen Bundesländern deutet sich eine Trendwende an: In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Berlin gibt es immer weniger Schüler, die sehr jung in die erste Klasse kommen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Experten machen dafür nicht nur veränderte politische Weichenstellungen verantwortlich, sondern auch ein Umdenken der Eltern. Eine Rolle spielt demnach auch ein neuer Blick auf Kitas, die inzwischen immer stärker als Bildungseinrichtungen wahrgenommen werden - und nicht mehr lediglich als Orte, an denen die Kinder spielen können.