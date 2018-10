Fast 90 Schülerfirmen in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Viele Thüringer Schüler lernen nicht nur im Unterricht die Wirtschafts- und Arbeitswelt verstehen, sondern auch durch eigens gegründete Schülerfirmen. Insgesamt gibt es nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums derzeit 86 solche Unternehmen im Freistaat. "Die meisten Schülerfirmen arbeiten im Bereich Pausenversorgung und Catering", sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Derartige Firmen gebe es in Bildungseinrichtungen aller Schularten in Thüringen - vereinzelt selbst in Grundschulen. In Schülerfirmen führen Jugendliche die Geschicke ihres Unternehmens selbst, kümmern sich etwa um Einkauf- und Verkauf. Die Industrie- und Handelskammern in Thüringen begrüßen die Firmen, um jungen Menschen Zusammenhänge in der Wirtschaft zu erklären. Die Gewerkschaften halten das Konzept dagegen für verbesserungswürdig.