Zum Schulstart fehlen 70 Lehrer in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Schulen fehlen zum Schuljahresbeginn am Montag noch rund 70 Lehrer für die Besetzung offener Stellen. Das geht aus Daten hervor, die Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Donnerstag in Erfurt vorstellte. Demnach wechseln in diesem Jahr nach derzeitigem Stand 767 Thüringer Lehrer in den Ruhestand. Bis Ende Juli liefen nach Angaben des Bildungsministeriums 697 Einstellungsverfahren - jedoch seien noch nicht alle davon abgeschlossen. "Wir gehen aber davon aus, dass rund 91 Prozent der Einstellungen, die wir uns für 2018 vorgenommen haben, bereits zum 31. Juli realisiert sind", sagte Holter.

Unter anderem wegen des Lehrermangels kommt es an Thüringer Schulen immer wieder zu Unterrichtsausfall. Einer Stichprobenerhebung zufolge fielen im Frühjahr 8,3 Prozent der Unterrichtsstunden an allgemeinbildenden staatlichen Schulen ersatzlos aus. In den beiden Jahren zuvor lag dieser Wert bei 5,3 Prozent. Ein Sprecher des Bildungsministeriums hatte die Veränderung mit der im Frühjahr grassierenden Grippewelle erklärt.