Thüringer Schulen starten mit freien Stellen ins Schuljahr

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Schulen starten mit zu wenig Lehrern ins neue Schuljahr - trotz Verbeamtung, Seiteneinsteigerprogramm und flexibler Einstellungsverfahren. Wenn am Montag für rund 244 350 Kinder und Jugendliche die Schule beginnt, sind voraussichtlich 70 Lehrerstellen im Freistaat unbesetzt. Das geht aus Daten hervor, die Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Donnerstag in Erfurt vorstellte. Man ziehe alle Register, um genügend Lehrer für Thüringens Schulen zu haben und den Unterricht abzusichern. Doch ob es am Ende reicht, bleibt ungewiss.

Einer Stichprobenerhebung zufolge fielen im Frühjahr 8,3 Prozent der Unterrichtsstunden an allgemeinbildenden staatlichen Schulen ersatzlos aus. In den beiden Jahren zuvor lag dieser Wert bei 5,3 Prozent. Ein Sprecher des Bildungsministeriums hatte die Veränderung mit der im Frühjahr grassierenden Grippewelle erklärt.

Holter sagte, Thüringen arbeite daran, eine Unterrichtsgarantie zu erfüllen: "Ich möchte, dass jede Stunde in Thüringen abgesichert wird."

Das könnte in den nächsten Jahren aber zunehmend schwieriger werden. Nach einer aktuellen Prognose ist die Schülerzahl im Freistaat erneut gestiegen - um rund 2300 im neuen Schuljahr. Zwar soll Holter zufolge die Schülerzahl ab 2026 wieder sinken. Doch dem Land steht in den nächsten 15 Jahren auch eine Pensionierungswelle bei den Lehrern bevor. "Zwei Drittel aller Lehrer in Thüringen sind über 50 Jahre alt", sagte Holter.

In diesem Jahr wechseln voraussichtlich 767 Thüringer Lehrer in den Ruhestand. Bis Ende Juli liefen nach Angaben des Bildungsministeriums 697 Einstellungsverfahren - jedoch seien noch nicht alle davon abgeschlossen. "Wir gehen aber davon aus, dass rund 91 Prozent der Einstellungen, die wir uns für 2018 vorgenommen haben, bereits zum 31. Juli realisiert sind", sagte Holter.

Dass im Freistaat zum Schulstart noch Lehrerstellen offen sind, liegt nach Einschätzung von Kathrin Vitzthum, Landesvorsitzende der Gewerkschaft GEW Thüringen, auch daran, dass der Thüringer Schuldienst nicht attraktiv genug ist: "Die schlechtere Bezahlung von Grund- und Regelschullehrern spricht sich leider herum." Sie kritisierte außerdem, dass seit diesem Jahr zwar jede freie Lehrerstelle nachbesetzt werden soll, dies die gestiegene Schülerzahl aber nicht berücksichtigt. Für die 2300 Schüler mehr im Land bedürfe es rund 100 Lehrer mehr.

Die AfD warf sowohl der CDU als auch Rot-Rot-Grün "verantwortungslose Politik" vor. Von der CDU-geführten Vorgängerregierung seien in Thüringen zu wenige Lehrer eingestellt worden, kritisierte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Stefan Möller. "Rot-Rot-Grün hat aber nicht entschieden genug entgegengesteuert."

Holter erklärte, die Unterrichtsabsicherung habe oberste Priorität. "Dafür tun wir alles." In diesem Schuljahr starten in Thüringen auch 24 Seiteneinsteiger in den Lehrerberuf - 28 sind es bisher im laufenden Kalenderjahr - und damit schon jetzt doppelt so viele wie 2017 (13). Sie sollen laut Holter in Thüringen trotzdem die Ausnahme bleiben. Einstellungsverfahren sind seit Anfang des Jahres ganzjährig möglich, mit einer 600 000 Euro teuren Image-Kampagne will Thüringen für den Beruf werben. Nach elf Jahren werden in diesem Schuljahr die ersten Lehrer im Freistaat wieder auf Lebenszeit verbeamtet.

Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland spürt nach der Wiedereinführung der Lehrerverbeamtung an staatlichen Schulen bislang keine Abwanderung unter ihren Pädagogen. Wo sich Lehrer an Schulen wohlfühlen könnten, gebe es im Regelfall auch genügend Bewerber für offene Stellen, sagte der Vorstandsvorsitzende des größten Betreibers freier Schulen in der Region, Marco Eberl. Er räumte aber ein, dass es auch für die Stiftung nicht ganz einfach sei, Lehrer zum Beispiel für Physik und Kunst zu finden.

Holter sagte: "Wir müssen auch darüber reden, wie die Lehrerausbildung verändert wird." Es gehe darum, mehr Lehrer für bestimmte Fächer auszubilden, ohne dadurch in anderen gleichzeitig Löcher aufzureißen. Zunächst wurden in diesem Jahr die Plätze für Lehramtsanwärter von 500 auf 560 in Thüringen erhöht. Holter schlägt zudem vor, Lehrer nicht mehr strikt getrennt nach Schularten auszubilden. "Wenn wir erreichen wollen, dass wir den Unterricht an den Schulen absichern wollen, müssen wir die Durchlässigkeit zwischen den Schulen erhöhen", sagte er. Die Lehrerausbildung dürfe nicht mehr etwa nach Gymnasium, Grund- und Realschule erfolgen, sondern nach Altersstufen der zu unterrichtenden Kinder. Dadurch könnten Lehrer flexibler an unterschiedlichen Schulen eingesetzt werden.