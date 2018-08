Start ins neue Schuljahr mit offenen Lehrerstellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Wenige Tage vor Beginn des neuen Schuljahres sind nicht alle Lehrerstellen in Thüringen besetzt. "Es wird noch offene Stellen geben", sagte ein Sprecher des Bildungsministeriums. Details zu den Auswirkungen des Lehrermangels will Minister Helmut Holter (Linke) heute bekanntgeben. Laut seinem Ressort sind auch Einstellungen im Laufe des Schuljahres möglich.

Thüringen ziehe alle Register, um das Problem in den Griff zu bekommen, versicherte Holter. In der Vergangenheit führte die Landesregierung unter anderem die Verbeamtung von Lehrern wieder ein und ermöglichte Seiteneinsteigern den Zugang in den Beruf. "Ich bleibe aber bei dem Prinzip, dass zuerst grundständig ausgebildete Lehrer eingestellt werden", sagte der Minister.

Im Frühjahr erreichte nach Daten des Bildungsministeriums der Unterrichtsausfall an allgemeinbildenden staatlichen Schulen in Thüringen ein Rekordhoch: 8,3 Prozent der Unterrichtsstunden fielen demnach ersatzlos aus. Einem Ministeriumssprecher zufolge wurde die Erhebung allerdings in einen Zeitraum vorgenommen, als die Grippewelle ihren Höhepunkt erreicht hatte. Der Unterrichtsausfall wird in Thüringen stichprobenartig anhand von drei Wochen am Schuljahresbeginn, im Herbst und im Frühjahr eines Schuljahres ermittelt.