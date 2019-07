Mehr als 244 000 Schüler in Thüringen starten in die Ferien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit der Zeugnisausgabe am Freitag starten Thüringens Schüler und Lehrer in die Sommerferien. 884 allgemeinbildende und 106 berufsbildende Schulen entlassen ihre rund 244 000 Schützlinge in die sechswöchige Verschnaufpause. Das neue Schuljahr startet am 19. August.

Nach der Hitze der vergangenen Wochen verspricht die erste Ferienwoche nach Voraussagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiterhin angenehme Temperaturen von bis zu 25 Grad. Urlauber sollten ihre Reise gut planen. Wegen des Ferienbeginns sind in Thüringen vor allem die Autobahn 4 zwischen dem Kirchheimer Dreieck, Erfurt und Dresden sowie die A9 zwischen Berlin und Nürnberg staugefährdet, hatte der ADAC Hessen-Thüringen mitgeteilt.

Für Ausflüge ins Schwimmbad oder an Seen können Schüler wieder das Schüler-Ferienticket nutzen. Das Ticket kostet 28 Euro und gilt vom 6. Juli bis 18. August. Schüler können damit beliebig oft alle Busse, Nahverkehrszüge und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen nutzen.