Lösung im Streit um Kita-Verpflegung gefunden

Erfurt (dpa/th) - In der Kontroverse um Verpflegungskosten an Thüringer Kindergärten haben sich die Vertreter von Eltern, Kommunen, Sozialverbänden und Bildungsministerium auf eine Lösung geeinigt. Eine Handlungsempfehlung, wie die Kosten künftig berechnet werden sollen, liege vor, sagte die Vorsitzende der Landeselternvertretung für Kindertagesstätten, Ulrike Grosse-Röthig, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Sie werde von den Beteiligten derzeit abgestimmt. Die Elternvertretung geht davon aus, dass sie Anfang Oktober in Kraft tritt. Bis dahin würden die Kitas auf eine Anhebung verzichten, sagte Grosse-Röthig. Details zum Inhalt der Vereinbarung nannte sie unter Verweis auf die noch laufende Abstimmungsphase nicht.

In den vergangenen Monaten hatte die Elternvertretung einigen Kita-Betreibern in Thüringen vorgeworfen, Eltern bei den Verpflegungskosten zusätzliche "Servicepauschalen" zu berechnen und damit faktisch die Elternbeiträge für die Kindergartenbetreuung zu erhöhen. Seit diesem Jahr müssen in Thüringen die Kosten für die Vor- und Zubereitung des Essens in den Einrichtungen separat ermittelt werden. Mit dem Thema beschäftigte sich am Samstag eine Tagung der Elternvertretung in Erfurt.

Nach aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamts besuchen in Thüringen rund 83 400 Kinder unter 6 Jahre eine Kindertagesstätte oder werden von Tageseltern betreut. Das sind drei Viertel der Kinder dieser Altersgruppe.