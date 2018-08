Lehrersuche: Kampagne soll mehr Nachwuchskräfte bringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Dem Lehrermangel will das Bildungsministerium Thüringens auch mit einer speziellen Werbekampagne beikommen. Neben Plakaten und Zeitungsanzeigen soll in den sozialen Medien im Internet für den Lehrerjob an Thüringer Schulen geworben werden, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Mittwoch heißt. Das sei bisher einmalig in der Geschichte des Landes, sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke). "Der bundesweite Wettbewerb um die besten Lehrerinnen und Lehrer ist in vollem Gange. Wir müssen mit den aktuellen Entwicklungen Schritt halten."

Für die Kampagne stehen im Haushalt einschließlich kommenden Jahres 600 000 Euro bereit. Die Ausschreibung läuft nun europaweit. Die Kampagne solle vor allem darauf abzielen, Lehrer auf dem Land, für naturwissenschaftliche Fächer und für Regelschulen zu gewinnen.

Die Kampagne ist ein Teil der Bemühungen der Landesregierung um mehr Lehrer. Unter anderem wurde zuletzt die Verbeamtung für Lehrer wieder eingeführt, um die Aufgabe attraktiver zu machen.