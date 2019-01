Lehrer nutzen Fortbildungsmöglichkeiten in EU-Ländern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mehr als 100 Thüringer Lehrer haben nach Angaben des Bildungsministeriums im vergangenen Jahr die Möglichkeit zur Weiterbildung in anderen europäischen Ländern genutzt. Dafür standen knapp 1,6 Millionen Euro aus dem EU-Förderprogramm "Erasmus Plus" zur Verfügung, wie das Ministerium am Sonntag mitteilte. Auch Praktika und Auslandsaufenthalte für angehende Pädagogen und der Schüleraustausch zwischen Schulen in Thüringen und dem EU-Ausland seien aus dem Programm finanziert worden. Das Förderprogramm, über das jährlich europaweit 14,7 Milliarden Euro für Hochschulen, Schulen, Kindergärten und Sportvereine verteilt werden, wurde 2014 aufgelegt.