Bildungsstudie: Thüringen bundesweit auf Platz zwei

Erfurt (dpa/th) - Gute Noten für Thüringens Schulen: Dem aktuellen Bildungsmonitor zufolge gehört das Bildungssystem zu den besten in Deutschland und liegt hinter Sachsen und vor Bayern bundesweit auf Platz zwei. Vor allem bei den Betreuungsbedingungen punktet der Freistaat, wie aus einer Vergleichsstudie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hervorgeht. Für die Untersuchung wurden in zwölf Gebieten und anhand von 93 Indikatoren die Bildungssysteme der Bundesländer verglichen. Probleme sehen die Studienautoren aber in der Altersstruktur der Lehrer in Thüringen.