Bildungsministerium meldet weniger Unterrichtsausfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - An Thüringens Schulen ist in diesem März nach Angaben des Bildungsministeriums weniger Unterricht ausgefallen als noch ein Jahr zuvor. An den allgemeinbildenden Schulen seien 6,6 Prozent des Unterrichts ausgefallen, während es im März 2018 noch 8,3 Prozent gewesen seien, teilte das Ministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Der Anteil der Stillarbeit, während derer die Schüler sich weitgehend selbstständig mit Aufgaben beschäftigen, betrug 0,6 Prozent. Verglichen wird jedes Jahr eine bestimmte Stichwoche.

Den Rückgang erklärte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) unter anderem damit, dass in den letzten Jahren 3000 Lehrer neu eingestellt worden seien. Allerdings seien 6,6 Prozent Unterrichtsausfall "immer noch deutlich zu viel". Neben den Neueinstellungen von Lehrern setze er auf strukturelle Verbesserungen durch Schulkooperationen. "Dafür werden mit dem neuen Schulgesetz die Weichen gestellt."

Sorgen bereitet dem Ministerium der nach wie vor der hohe Anteil langzeiterkrankter Lehrkräfte. Allerdings gab es in der Stichwoche im März auch hier einen leichten Rückgang auf 5,3 Prozent oder 913 Betroffene. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 991 Langzeiterkrankte (5,7 Prozent), im November 2018 wurden 971 langzeiterkrankte Lehrer gezählt.