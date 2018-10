Bericht: Holter will Gleichstellung von Ein-Fach-Lehrern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will die Benachteiligung sogenannter Ein-Fach-Lehrer einem Medienbericht zufolge beenden. Die Lehrer, deren DDR-Ausbildung nach bundesrepublikanischem Recht nicht anerkannt wurde, sollen Kollegen mit einer Lehrbefähigung in zwei Schulfächern gleichgestellt werden. "Ein-Fach-Lehrer, die langjährig im Schuldienst arbeiten und zwei oder mehr Fächer unterrichtet haben, sollen eine mündliche Prüfung ablegen können und bei Bestehen den Zuschlag als Zwei-Fach-Lehrer erhalten", sagte Holter der "Thüringischen Landeszeitung" (Mittwoch). Das Lehrerbildungsgesetz solle dahingehend geändert werden. Ende dieses Monats will Holter dem Bericht zufolge die Novelle ins Kabinett einbringen.

Ein-Fach-Lehrer würden künftig genauso bezahlt wie ihre Kollegen. Davon profitieren würden gut 400 Lehrer an Regel- und Gemeinschaftsschulen, wie die Zeitung schreibt.

Die Bildungsgewerkschaft GEW und der Thüringer Lehrerverband (TLV) hatten eine Gleichstellung der Ein-Fach-Lehrer immer wieder gefordert.