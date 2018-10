Anstieg des Unterrichtsausfalls an Thüringens Schulen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Im September sind an Thüringens allgemeinbildenden Schulen 5,2 Prozent des Unterrichts ausgefallen. Das war mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres, als der Ausfall bei 4,1 Prozent lag, wie das Thüringer Bildungsministerium am Samstag in Erfurt mitteilte. Erstmals wurde den Angaben zufolge auch die sogenannte Stillarbeit berücksichtigt, also Schulstunden, in denen die Klassen zwar anwesend sind, es aber keinen regulären Unterricht gibt.

Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft konnten zudem 3000 Unterrichtsstunden nicht erteilt werden, weil diese wegen Lehrermangels erst gar nicht in die Stundenpläne aufgenommen wurden. Um weiteren Unterrichtsausfall zu vermeiden, seien in etwa 1700 Stunden vor allem an Grundschulen Klassen zusammengelegt worden.