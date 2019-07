Von Fuchsbau bis Zwergenland: Schönste Kitas prämiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Haselmäuse, Baumgeister, Friesenzwerge und Turmspatzen sind besonders kreativ in Sachen Natur. Die vier Kitas in Haselbachtal (Landkreis Bautzen), Dresden, Plauen (Vogtland) und Frohburg (Landkreis Leipzig) gehören zu den 30 Gewinnern im sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerb. Sie bekamen am Dienstag im Deutschen Hygiene-Museum in Dresden je 400 Euro Prämie, damit Außenanlagen ihrer Einrichtungen naturnahe Lern- und Wohlfühloasen werden.

"Wer die Natur mit allen Sinnen erlebt, sei es beim Bepflanzen eines Beetes oder beim Experimentieren mit Wasser, lernt die Natur zu schätzen und zu schützen", sagte Kultusstaatssekretär Herbert Wolff.

Der 6. dreistufige Wettbewerb steht unter dem Motto "Unser Kinder-Garten - ein nachhaltiger Bildungsraum". In der ersten Runde gingen 47 Bewerbungen von Kitas, Krippen, Horte und Kindertagespflegestellen ein. In der nächsten Stufe werden zehn Kitas gekürt, die je 1000 Euro erhalten und im Finale drei Landessieger mit je 2500 Euro prämiert.