Viert- und Fünftklässler bekommen Roman geschenkt

Dresden (dpa/sn) - Zum Welttag des Buches bekommen die Schüler der 4. und 5. Klassen in Sachsen ein kostenloses Abenteuerbuch. Von diesem Montag an können die Lehrer dafür einen entsprechenden Gutschein bestellen, teilte das Kultusministerium in Dresden am Sonntag mit. Bei dem geschenkten Buch handele es sich diesmal um den Fantasy-Roman "Der geheime Kontinent" des Kinder- und Jugendbuchautoren THiLO, hieß es. Der Inhalt des Buches soll in den Unterricht eingebunden werden.

Dies sei ein wunderbares Angebot, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). "Wir müssen jede Chance nutzen, um bei den Schülern die Leselust zu wecken", betonte er. Nach Angaben seines Ministeriums hatten im Vorjahr 70 Prozent aller in Frage kommenden Schüler in Sachsen ein kostenloses Buch erhalten. Damit habe der Freistaat im Vergleich der Bundesländer auf Platz 3 gelegen.

Den Welttag des Buches gibt es seit 1995. Er findet jährlich am 23. April statt. Die Leseförder-Aktion für die Schüler der 4. und 5. Klassen ist in Deutschland eine gemeinsame Aktion der Kultusministerien mit Stiftung Lesen, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Deutsche Post sowie cbj Verlag und ZDF.