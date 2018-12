Viele Schulen in Sachsen ohne schnelles Internet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Weniger als jede zweite Schule in Sachsen hat Zugang zu schnellem Internet. Die Landesregierung verfehlt damit das vom Landtag gesetzte Ziel, bis Ende dieses Jahres allen öffentlichen Bildungseinrichtungen einen Breitbandanschluss zu ermöglichen, wie das Kultusministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Ministerium wollte außerdem bis Ende 2019 zukunftsfähige Internetanschlüsse an allen Schulen. Dieses Ziel wird nun auf 2021 verschoben. Für die Landesregierung ist ein Anschluss zukunftsfähig, wenn er pro Klasse in Grundschulen mindestens 50 und in weiterführenden Schulen mindestens 100 Megabit pro Sekunde erreicht.