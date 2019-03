Kunstministerium lobt Preis für kulturelle Bildung aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Das sächsische Kunstministerium lobt zum zweiten Mal einen Preis für kulturelle Bildung aus. Damit sollen Projekte oder dauerhaftes Engagement zur Förderung der Demokratie ausgezeichnet werden, teilte das Ministerium am Freitag in Dresden mit. Drei Preise mit einer Dotierung von je 2500 Euro und ein Sonderpreis in Höhe von 1000 Euro werden vergeben. In Sachsen gebe es viele Akteure und Projekte, die sich in diesem Bereich engagierten, betonte Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD): "Das hat eindrucksvoll das große Interesse an der ersten Ausschreibung zum Preis für kulturelle Bildung gezeigt." Bewerbungsschluss ist der 31. Mai. Die Preise sollen während des Fokus Festivals im August in Görlitz verliehen werden.