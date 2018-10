Grüne fordern bessere Bildungsangebote zu Europa

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Grünen im Landtag fordern bessere Bildungsangebote zum Thema Europa. "Wir brauchen ein Gesamtkonzept, das Europabildung fest in Sachsen verankert", erklärte die Abgeordnete Claudia Maicher am Mittwoch in Dresden. Freie Träger auf diesem Gebiet benötigten vereinfachte Antragstellungen, weniger Bürokratie und mehr Geld für Projekte. Die Arbeit der Europa-Informationszentren in Dresden, Leipzig und Annaberg-Buchholz müsse zuverlässig vom Land unterstützt werden, so Maicher. Es brauche eine Finanzierung durch den Freistaat, wie es in anderen Bundesländern üblich ist.