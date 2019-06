Freie Schulen starten Online-Petition für Gleichbehandlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Freie Schulen in Sachsen fordern in einer Online-Petition die politische Gleichbehandlung. Die Einrichtungen würden bei den staatlichen Zuschüssen immer noch systematisch benachteiligt, hieß es am Mittwoch bei der Vorstellung der Petition unter dem Motto "Freie Schulen. Gleiche Schulen" in Dresden. Auch bei der Verteilung von Fördermitteln hätten Schulen in freier Trägerschaft oft das Nachsehen. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände freier Schulträger in Sachsen bemängelte, dass die vom Verfassungsgericht geforderte gleichrangige Behandlung von öffentlichen und freien Schulen nicht gegeben sei, etwa bei den Zuschüssen für das Personal. Derzeit lernen mehr als 70 000 Schüler im Freistaat an 402 freien Schulen.