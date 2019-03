200 zusätzliche Ausbildungsplätze für Erzieher geschaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsen will mit rund 200 zusätzlichen Ausbildungsplätzen an den staatlichen Fachschulen mehr Erzieher gewinnen. Zudem könnten sich vom Schuljahr 2019/20 an auch Absolventen der Fachoberschulen für die Erzieherausbildung bewerben, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Für diese habe es bisher keine direkte Zugangsberechtigung gegeben. "Wir brauchen pro Jahr rund 800 neue Erzieher, um den Generationswechsel in den Kitas zu meistern", sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Zwar gebe es jedes Jahr rund 2000 Absolventen. "Aber davon kommen zu wenige in den sächsischen Kitas an", so Piwarz.

Um zu erfahren, welchen Weg die angehenden Erzieher nach ihrer Ausbildung gehen, plant das Ministerium eine Absolventenbefragung. Die Ergebnisse sollten helfen, die Bedingungen für die Ausbildung zu verbessern, hieß es. In Sachsen gibt es derzeit 13 öffentliche und 47 freie Schulen, an denen Erzieher ausgebildet werden.

Sachsen braucht wegen des verbesserten Betreuungsschlüssels und der Anerkennung der Vor- und Nachbereitungszeit mehr Erzieher. Denkbar sei auch eine Aufstockung der Stunden von Teilzeitkräften, hieß es. Derzeit arbeiten rund 80 Prozent der sächsischen Erzieher in Teilzeit.